Береговая охрана Турции сняла с мели сухогруз в Дарданеллах

Береговая охрана Турции сняла с мели сухогруз PILATUS MARINE, направлявшийся из Сирии в Россию. Поломка двигателя остановила судно в Дарданеллах, однако после проверки и помощи буксиров плавание возобновлено, а судоходство в проливе восстановлено.