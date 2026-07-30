Береговая охрана Турции сняла с мели сухогруз в Дарданеллах

Береговая охрана Турции сняла с мели сухогруз PILATUS MARINE, направлявшийся из Сирии в Россию. Поломка двигателя остановила судно в Дарданеллах, однако после проверки и помощи буксиров плавание возобновлено, а судоходство в проливе восстановлено.
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