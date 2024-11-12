В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели пожилого жителя Московской области

В новостной телевизионной программе сообщалось, что в городе Одинцово Московской области между местным жителем и пожилым мужчиной возник словесный конфликт из-за парковочного места, в ходе которого пенсионеру был нанесен удар, ставший причиной падения.
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