Шашечки или ехать: цены на услуги такси с принятием нового закона во многих регионах выросли на 44 процента

Шашечки или ехать: цены на услуги такси с принятием нового закона во многих регионах выросли на 44 процентаПосле принятия нового закона о работе такси во многих регионах страны цены на услуги резко пошли вверх.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии