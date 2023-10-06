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Живая Кубань

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Шашечки или ехать: цены на услуги такси с принятием нового закона во многих регионах выросли на 44 процента

Шашечки или ехать: цены на услуги такси с принятием нового закона во многих регионах выросли на 44 процента

Шашечки или ехать: цены на услуги такси с принятием нового закона во многих регионах выросли на 44 процентаПосле принятия нового закона о работе такси во многих регионах страны цены на услуги резко пошли вверх.

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