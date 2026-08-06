Зерноуборочный комбайн загорелся в Кизнерском районе

Кизнер. Удмуртия. Зерноуборочный комбайн загорелся во время движения в Кизнерском районе. Возгорание произошло 6 августа около 10:10 в трёх километрах западнее деревни Вишурка, сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртии.
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