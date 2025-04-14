НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

85 подписчиков

Российские гаубицы обрели «глаза»: почему украинцы теперь боятся стрелять

Российские гаубицы обрели «глаза»: почему украинцы теперь боятся стрелять

Боевое применение артиллерии в зоне СВО привело к значительным изменениям в подходе российских военных, сделав её более адаптивной и технологичной – что, по мнению издания Business Insider, может представлять серьезную угрозу силам НАТО в случае прямого военного противостояния.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх