© Sergey Elagin/Business Online/Globallookpress Муфтий Дамир Мухетдинов окончательно "отменил" русских, объявив Россию полноправной наследницей Орды, "потому что её домен располагался в городах Булгаре и Сарае", а также заявил, что русские князья были якобы не такими уж и русскими.
Кто заказал атаку на русских муфтию Мухетдинову? Простой ответ дал Евгений Спицын
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ЛС
Лидия Санникова
Наказать..., по полной. Не надо гадить.
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6 час.
Вячеслав Денисов
Скакуасовское написание "новой истории" вдохновило придурков-историков не только недостран, отвалившихся от СССР, но и идиотов, возглавляющих религиозные конфессии внутри России! Почему не реагирует государство? Чем занимается власть? Охраняет доступ к кормушке?!
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3 час.
Вячеслав Денисов
где-где... Известно, что все мусульманские начальники обучаются в Саудовской Аравии. Вопрос - чему?!
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3 час.
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