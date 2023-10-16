На чёрной скамье: что означает официальное обвинение командующих ВСУ в терроризме

3 октября произошло одно событие, крайне важное, но не очень громкое, оставшееся незамеченным большинством СМИ: Следственный комитет РФ выдвинул начальнику ГУР Украины Буданову, командующему ВМСУ Неижпапе, командующему ВВСУ Олещуку и командиру 383-го отдельного полка БПЛА Бурденюку обвинения в терроризме.
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