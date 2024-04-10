Власти Забайкалья опровергли слухи об отставке министра природы Сергея Немкова

В правительстве 75-го региона объяснили, с чем связана публикация вакансии министра природы.Слухи об уходе Сергея Немкова с поста главы минприроды пошли после размещения вакансии министра природных ресурсов в телеграм-канале «Обновите резюме!».
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