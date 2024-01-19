Генерал Ставицкой: ВСУ потеряли 180 единиц военной техники при контрнаступлении

Вооруженные силы Украины в ходе летнего контрнаступление потеряли более 180 единиц военной техники. Об этом заявил начальник инженерных войск российской армии генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью изданию «Красная звезда».
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