С Каракасом Штатам договориться проще, чем с Москвой — но и с Москвой делать это придется

Руководители американских нефтяных компаний и инвесторы призвали Трампа к победе политического давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого встретил американский политик во время его первого срока, сообщила Wall Street Journal.
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