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Павел Харланчук и Антон Батырев отправятся «По следу зверя» 8 мая

Павел Харланчук и Антон Батырев отправятся «По следу зверя» 8 мая

В онлайн-кинотеатре Wink.ru 8 мая стартует показ военно-исторического сериала «По следу зверя». Согласно пресс-служба платформы, главные роли в 12-серийной остросюжетной драме Петра Амелина и Алексея Гусева исполнили Павел Харланчук, Антон Батырев, Михаил Гаврилов-Третьяков, Евгения Малахова, Владимир Селезнев, Сергей Комаров, Максим Щеголев, Олег Тактаров, Иван Батарев, Никита Касьяненко и Михаил Тарабукин.

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