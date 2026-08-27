Минобрнауки РТ: Искусственный интеллект охватывает все направления образования

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» В системе образования Татарстана на сегодняшний день уже выстроена вертикаль обучения цифровым технологиям, и главным трендом в последнее время стал искусственный интеллект.
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