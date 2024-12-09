Сирия пала. России предстоят трудные решения

NG

Natalia Garcia

Простите все эти высокопарные и наукообразные рассуждения о "стратегических союзниках" в Н-ском регионе это чушь собачья и могут быть подогнаны под любой регион и любую страну. У России лишние силы, лишние люди, которые должны почему -то умирать за Сирию? Может ещё добавим десять или сто стран. Мало было Афганистана? С Асадом был договор,ну как трогательно , а на х..р его заключали? Посмотрите как западные страны не спешат принимать Украину в НАТО. Потому что не хотят отправлять своих граждан туда. Игил остановился в Сирии? А в Средней Азии нет исламского терроризма? Или может он даже в Москве есть? Тогда зачем пургу гнать. Если знали, что у Асада нет войска , на кой его поддерживали? Вот у курдов и того же Игил есть идея, зачем было ставить на этот вариант..