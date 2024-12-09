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Сирия пала. России предстоят трудные решения

Сирия пала. России предстоят трудные решения

ИРИНА  АЛКСНИС Стремительный коллапс Сирии вызвал две самых горячих темы для обсуждения: во-первых, почему это произошло, а во-вторых, как Россия и Иран (у которого там куда более обширные и серьезные интересы) вообще позволили этому случиться.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Хорошая тема. Сирия показала что там очень тесно и душно для русского интереса. С Израиля- причетается.
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8 час.
Лиза
Главная тема сейчас Украина, а остальные подождут...
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8 час.
NG
Natalia Garcia
Простите все эти высокопарные и наукообразные рассуждения о &quot;стратегических союзниках&quot; в Н-ском регионе это чушь собачья и могут быть подогнаны под любой регион и любую страну. У России лишние силы, лишние люди, которые должны почему -то умирать за Сирию? Может ещё добавим десять или сто стран. Мало было Афганистана? С Асадом был договор,ну как трогательно , а на х..р его заключали? Посмотрите как западные страны не спешат принимать Украину в НАТО. Потому что не хотят отправлять своих граждан туда. Игил остановился в Сирии? А в Средней Азии нет исламского терроризма? Или может он даже в Москве есть? Тогда зачем пургу гнать. Если знали, что у Асада нет войска , на кой его поддерживали? Вот у курдов и того же Игил есть идея, зачем было ставить на этот вариант..
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5 час.

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