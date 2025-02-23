На Воздвиженском кладбище Тамбова прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества

В Тамбовской области сегодня проходят акции и мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Врио главы региона Евгений Первышов возложил цветы к мемориалу "Скорбящая мать" и к часовне-памятнику погибшим военнослужащим на Воздвиженском кладбище.