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Число больных диабетом 1 типа, вырастет на 30% к 2050 году, и причина не в ожирении

Число больных диабетом 1 типа, вырастет на 30% к 2050 году, и причина не в ожирении

По прогнозам исследователей, в ближайшие два десятилетия распространенность этой болезни может увеличиться почти на треть.

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