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Орловская «Зюгановка» уехала покорять Ленинградскую область

Орловская «Зюгановка» уехала покорять Ленинградскую область

Сразу несколько сортов озимой пшеницы, показавших внушительную урожайность на полях Орловщины, уехали на испытания в Ленинградскую область.

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