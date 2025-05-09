ABC: Байден назвал причинами поражения Харрис на выборах сексизм и расизм в США

www.globallookpress.com/SAUL LOEB/Keystone Press Agency Сексизм и расизм американского общества стали причинами поражения вице-президента Камалы Харрис на выборах в США в 2024 году, заявил бывший американский лидер Джо Байден.
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