ГТЛК приняла первые в истории России спутники, построенные по «космическому лизингу»

ГТЛК приняла в Технопарке Сколково три космических аппарата «Зоркий-2М» от поставщика – компании СПУТНИКС (входит в ГК «СПУТНИКС) – в рамках первой в отечественной истории сделки по поставке спутников в лизинг.
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