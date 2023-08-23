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Ташуев об «Ахмате»: «Кадыров в курсе происходящего, но весь рабочий диалог был с Даудовым. Я поздравил Магомеда с присвоением ему звания генерал-майора»

Ташуев об «Ахмате»: «Кадыров в курсе происходящего, но весь рабочий диалог был с Даудовым. Я поздравил Магомеда с присвоением ему звания генерал-майора»

– С Рамзаном Кадыровым давно общались? – Он в курсе происходящего, но весь рабочий диалог у нас был с Магомедом Даудовым.

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