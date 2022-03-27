Мордовская настойка против французского мерло

Чемпионат мира в Монпелье не стоит сравнивать с Кубком Первого канала в Саранске - обоим турнирам одинаково недоставало соперников, выступающих на удалении более 3 тысяч километров ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
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