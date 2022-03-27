Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Да уж, мне было бы стыдно назваться чемпионкой Мира, при отсутствии на ЧМ настоящих чемпионок. А эти ничего, вот что ...Ни одного тройног...
  • Nina Pudikova
    УДАЧИ!!!Вик УАЙЛД: По «Ма...
  • kirgetovamn Киргетова
    И флаг вам в руки варвары и лицемерыПольша, Чехия и Ш...

Мордовская настойка против французского мерло

Мордовская настойка против французского мерло

Чемпионат мира в Монпелье не стоит сравнивать с Кубком Первого канала в Саранске - обоим турнирам одинаково недоставало соперников, выступающих на удалении более 3 тысяч километров ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх