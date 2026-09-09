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"Могла оказаться не в тюрьме, а в ближайшей посадке". История освобождения из украинского заключения

"Могла оказаться не в тюрьме, а в ближайшей посадке". История освобождения из украинского заключения

Изданию Украина.ру удалось пообщаться с ещё одной политзаключенной Украины, которую обменяли в мае 2025 года, в рамках единственного на сегодняшний день крупного обмена пленными между Россией и Украиной, в который попали гражданские.

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