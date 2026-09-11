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Царьград

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Министр Гоял призвал страны БРИКС углубить торговые связи

Министр Гоял призвал страны БРИКС углубить торговые связи

На деловом форуме БРИКС в Нью-Дели министр торговли Индии Пиюш Гоял подчеркнул важность открытия рынков стран БРИКС для продукции друг друга.

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