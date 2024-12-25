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Самую большую ёлку из машин сделали челябинские автомобилисты

Самую большую ёлку из машин сделали челябинские автомобилисты

Процесс сняли на видео и выложили в сеть.Огромную ёлку из 200 "легковушек" соорудили южноуральские автомобилисты.

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