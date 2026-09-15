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Татар-информ

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В Национальном музее Татарстана открылась выставка, посвященная Героям Труда

В Национальном музее Татарстана открылась выставка, посвященная Героям Труда

Выставка «Труд во имя Отчизны» из цикла проекта «Люди подвига: от поколения к поколению», приуроченная к Году воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан, открылась в Национальном музее Татарстана.

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