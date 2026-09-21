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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шалимов о 7-м месте «Махачкалы»: «За 9 туров забила больше, чем «Краснодар» и московское «Динамо». Пропустили много, но это можно пережить»

Игорь Шалимов оценил 7-е место махачкалинского «Динамо» в РПЛ после 9 туров. «Команда за 9 туров забила больше [15 голов], чем «Краснодар» и московское «Динамо», которые на самом верху.

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