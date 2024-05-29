Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Эксперт объяснил, почему Россия не сбивает американские MQ-9 Reaper над Чёрным морем

Эксперт объяснил, почему Россия не сбивает американские MQ-9 Reaper над Чёрным морем

Многие россияне недоумевают, почему мы не сбиваем натовские разведывательные беспилотники, прежде всего американские MQ-9 Reaper, которые кружат над Черным морем и наводят украинские ракеты на Крым и Кубань? За разъяснениями мы обратились к главе Центра изучения военных и политических конфликтов Андрею Клинцевичу.

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Комментарии
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Рашид Касимов
Тогда надо почаще устраивать учения с авиацией в разных районах Чёрного моря. И сливать керосин.
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57 мин.
Светлана Петрова
Если мы всего боимся и в нас стреляют, не надо было и начинать, наверное, тогда. Это признание в слабости. Может быть хватит убивать русских, лучше американцев
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25 мин.
Ваша Светлость
Политика импотентов, нас е....т, а мы типа крепчаем! СВО можно было завершить еще год назад, но нашим начальником было некогда, воровали, бл...!!!
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14 мин.

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