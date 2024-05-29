Эксперт объяснил, почему Россия не сбивает американские MQ-9 Reaper над Чёрным морем

Тогда надо почаще устраивать учения с авиацией в разных районах Чёрного моря. И сливать керосин.

Светлана Петрова

Если мы всего боимся и в нас стреляют, не надо было и начинать, наверное, тогда. Это признание в слабости. Может быть хватит убивать русских, лучше американцев