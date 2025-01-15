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ИЗВЕСТИЯ iz

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Капли в море: выбросы с затонувших танкеров будут продолжаться

Капли в море: выбросы с затонувших танкеров будут продолжаться

После аварии в Керченском проливе в разных районах побережья продолжаются выбросы мазута. Загрязнение поступает как из затонувшего танкера, так и из подводных сгустков топлива, которые, всплывая, образуют новые пятна.

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