Капли в море: выбросы с затонувших танкеров будут продолжаться

После аварии в Керченском проливе в разных районах побережья продолжаются выбросы мазута. Загрязнение поступает как из затонувшего танкера, так и из подводных сгустков топлива, которые, всплывая, образуют новые пятна.
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