Особняк Мосоловой-Гартонга на улице Чайковского, 71 теперь занимает консульство Казахстана. Флаг и табличка ярко заметны.
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Особняк Мосоловой-Гартонга на улице Чайковского, 71 теперь занимает консульство Казахстана. Флаг и табличка ярко заметны.