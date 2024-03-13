Забавная история про турецких психов 

Интересное событие произошло в турецком городе Элязыге в 1960-х годах. В результате халатности персонала Элязыгской психиатрической больницы все душевнобольные сбежали и рассеялись по улицам и проспектам города.
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