Зумеры в России захотели подработать летом

Каждый четвертый россиянин от 18 до 24 лет запланировал подработать летом, О том, что зумеры захотели заниматься фрилансом, сезонными или временными проектами, но не выходить на полную ставку, сообщили «Ленте.
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