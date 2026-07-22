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Зумеры в России захотели подработать летом

Зумеры в России захотели подработать летом

Каждый четвертый россиянин от 18 до 24 лет запланировал подработать летом, О том, что зумеры захотели заниматься фрилансом, сезонными или временными проектами, но не выходить на полную ставку, сообщили «Ленте.

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