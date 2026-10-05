Кошмар вступил в решающую фазу: Нацики, увидев прилеты по мостам, внезапно полюбили русский язык Укро-социологи считают, что Зеленского будут свергать бандеровцы, и никакая Урсула фон дер Ляйен его не спасет Радомир Маркуш Фото: IMAGO/JNA Press/TASS В сводке нашего Минобороны от 3 октября говорится о нанесении ударов по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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