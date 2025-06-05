Сергей Кургинян: Российская элита исповедует принципы, которые оказались ложными

ВА

Владимир Акулов

Царизм до 17 г ; СССР до 91 г ; ВОРИЗМ с 91г до нынешних времен - всё было не ТО ? Коту под хвост ?Что же делать ? С Китаем не надо ровняться : Китай поднялся просто потому , что туда переехали все передовые западные фирмы и технологии...Тайвань выпускает наночипы в 2 нм ...А наш Чубайс что создал в нанотехнологиях ?Только все разворовал... Запад не дает нам передовые технологии , а сами их не создаем ...Элитка только разворовывает бюджет...Неудивительно , что враги наседают со всех сторон ...Так всегда получается со внутреннее слабыми...