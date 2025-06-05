Осознание того, что все утверждения периода перестройки, под которые был разрушен СССР, оказались ложными — это трагедия, лежащая в основе нынешнего состояния российской элиты и общества, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
Сергей Кургинян: Российская элита исповедует принципы, которые оказались ложными
Комментарии
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И
Искандер
Так уж и "ложным"... Вся ЕБНова шайка - "в шоколаде", а многие и во власти. А "пряников сладких всегда не хватает на всех".
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Царизм до 17 г ; СССР до 91 г ; ВОРИЗМ с 91г до нынешних времен - всё было не ТО ? Коту под хвост ?Что же делать ? С Китаем не надо ровняться : Китай поднялся просто потому , что туда переехали все передовые западные фирмы и технологии...Тайвань выпускает наночипы в 2 нм ...А наш Чубайс что создал в нанотехнологиях ?Только все разворовал... Запад не дает нам передовые технологии , а сами их не создаем ...Элитка только разворовывает бюджет...Неудивительно , что враги наседают со всех сторон ...Так всегда получается со внутреннее слабыми...
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5 час.
Владимир Сюсин
И откуда взялась элита в России. После грабежа народного хозяйства страны а мы говорим -элита. Единицы кто честным трудом заработал капитал.А сколько заводов и фабрик стоит в развалинах и никто не торопится востанавливать.
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3 час.
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