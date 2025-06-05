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Сергей Кургинян: Российская элита исповедует принципы, которые оказались ложными

Сергей Кургинян: Российская элита исповедует принципы, которые оказались ложными

Осознание того, что все утверждения периода перестройки, под которые был разрушен СССР, оказались ложными — это трагедия, лежащая в основе нынешнего состояния российской элиты и общества, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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Комментарии
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И
Искандер
Так уж и &quot;ложным&quot;... Вся ЕБНова шайка - &quot;в шоколаде&quot;, а многие и во власти. А &quot;пряников сладких всегда не хватает на всех&quot;.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Царизм  до  17  г ; СССР  до  91  г ;  ВОРИЗМ   с  91г  до  нынешних  времен  -  всё  было  не  ТО  ?  Коту  под  хвост  ?Что  же  делать  ? С  Китаем  не  надо  ровняться : Китай  поднялся  просто  потому  ,  что  туда  переехали  все  передовые  западные  фирмы  и  технологии...Тайвань  выпускает  наночипы  в 2  нм ...А  наш  Чубайс  что  создал  в  нанотехнологиях  ?Только  все  разворовал... Запад  не  дает  нам  передовые  технологии  ,  а  сами  их  не  создаем  ...Элитка  только  разворовывает  бюджет...Неудивительно  ,  что  враги  наседают  со  всех  сторон  ...Так  всегда  получается  со  внутреннее  слабыми...
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5 час.
Владимир Сюсин
И откуда взялась элита в России. После грабежа народного     хозяйства страны а мы говорим -элита. Единицы кто честным трудом заработал капитал.А сколько заводов и фабрик стоит в развалинах и никто не торопится востанавливать.
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3 час.
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