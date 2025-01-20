"Ведомости": группа компании "Элемент" купила 50% интернет-провайдера от МФТИ

Группа компаний "Элемент", разработчик и производитель микроэлектроники, приобрела 50% в ООО "МФТИ телеком", дочерней компании Московского физико-технического института (МФТИ), предоставляющей услуги интернет-провайдера в Долгопрудном.
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