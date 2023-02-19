Аргументы недели

98 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ
    вот пидар!Актер Шон Пенн пр...
  • Анна Зареченская
    Да, действительно Нагиев делает деньги втихушку и четкого определения своих позиций по СВО не дает. И нашим и вашим. ...Журналист Марина ...
  • Александр Николаевич
    Ну уж очень нужно окружение! Пусть вспомнят Иловайский котел и др. Это же не Сталинград- танковая армия к ним не подо...Советник Пушилина...

Погоду в Петербурге определит циклонический вихрь

Погоду в Петербурге определит циклонический вихрь

Минимальная температура воздуха в воскресенье, 19 февраля, составит -5 градусов.Ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что погодную ситуацию на ближайшее время определит центральная часть циклонического вихря, который удержит облака над областью.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх