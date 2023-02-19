Погоду в Петербурге определит циклонический вихрь

Минимальная температура воздуха в воскресенье, 19 февраля, составит -5 градусов.Ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что погодную ситуацию на ближайшее время определит центральная часть циклонического вихря, который удержит облака над областью.
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