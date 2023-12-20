FT: в конгрессе США отложили слушания по помощи Украине на 2024 год

Разногласия между представителями Демократической и Республиканской партий по проблемам миграции из Мексики привели к тому, что в конгрессе не смогли обсудить проблемы с предоставлением чрезвычайной помощи Украине до начала Рождественских каникул, поэтому слушания пришлось отложить на января 2024 года.
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