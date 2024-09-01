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Добрый Мир

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  • Анфиса Иванова
    Господи, ну какую чухнятину автор несет...про этих киркорогалкиных уродов уже не только тошно читать, а и листать люб...Слабоумие и отваг...
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Стало известно о разгроме ВСУ в 18 селах: новости СВО на вечер 1 сентября

Стало известно о разгроме ВСУ в 18 селах: новости СВО на вечер 1 сентября

  5,8K прочтений Вчера Российская армия нанесла удары по расположениям Вооруженных сил Украины в 18 населенных пунктах Курской области и по резервам противника в 10 населенных пунктах Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

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