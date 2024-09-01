Стало известно о разгроме ВСУ в 18 селах: новости СВО на вечер 1 сентября

5,8K прочтений Вчера Российская армия нанесла удары по расположениям Вооруженных сил Украины в 18 населенных пунктах Курской области и по резервам противника в 10 населенных пунктах Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
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