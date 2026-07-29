PLOS One: чем больше на лице видно белки глаз, тем больше ему доверяют

Исследователи Матиас Буайе-Броссо, Симон Ригулo и Себастьен Эту показали, что количество видимой белой части глаза — склеры — заметно влияет на то, насколько человеку доверяют, считают его привлекательным, общительным и высокостатусным.
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