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Газета.ру

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PLOS One: чем больше на лице видно белки глаз, тем больше ему доверяют

PLOS One: чем больше на лице видно белки глаз, тем больше ему доверяют

Исследователи Матиас Буайе-Броссо, Симон Ригулo и Себастьен Эту показали, что количество видимой белой части глаза — склеры — заметно влияет на то, насколько человеку доверяют, считают его привлекательным, общительным и высокостатусным.

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