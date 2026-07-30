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Журнал «Профиль»

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В СБ ООН прошло предварительное голосование по выборам нового генсека

Организация Объединенных Наций (ООН) запустила процедуру по выборам нового руководителя международной организации: португалец Антониу Гутерриш, занимающий в настоящее время должность Генерального секретаря ООН, должен покинуть пост 1 января 2027 года.

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