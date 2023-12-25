Суд Евросоюза исключил Януковича из санкций, введенных по обвинению в коррупции

Бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича исключили из санкционного списка Европейского союза (ЕС), составленного в связи с обвинениями в коррупции на территории государства.
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