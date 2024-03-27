Сводка по штормовой обстановке от оперштаба Сочи 🔵 Основные работы по ликвидации последствий непогоды в Сочи устранены 🔵 Социальные объекты работают штатно 🔵Движение транспорта общего пользования осуществляется в штатном режиме 🔵 В ночь с 26 на 27 марта в городе на побережье выпало 12-24 мм осадков, в горном кластере — около 60 мм снега 🔵 Наблюдалось волнение моря 3 балла 🔵 Гидрологическая обстановка в норме, уровень воды в реках повышался, но отметок неблагоприятных и опасных явлений не достигал 🔵 Из-за сильного ветра повалено 26 деревьев, пострадавших нет 🔵 Продолжаются локальные ремонтно-восстановительные работы 🔵 Аэропорт работает по фактической погоде, решение о посадке и взлете принимает командир воздушного судна ℹ️ Любимый Сочи .