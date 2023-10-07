Geely расширила российский рынок пикапов еще одной моделью

Одной из главных особенностей Geely Farizon FX 2023 является его прочная несущая конструкция кузова. Кроме того, автомобиль оснащен независимой пружинной подвеской, которая обеспечивает комфортное передвижение даже по неровным дорогам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии