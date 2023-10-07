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За рулем

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Geely расширила российский рынок пикапов еще одной моделью

Geely расширила российский рынок пикапов еще одной моделью

Одной из главных особенностей Geely Farizon FX 2023 является его прочная несущая конструкция кузова. Кроме того, автомобиль оснащен независимой пружинной подвеской, которая обеспечивает комфортное передвижение даже по неровным дорогам.

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