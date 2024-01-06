30 вещей в фильмах, которые часто бесят зрителей

В фильмах частенько показывают вещи, которые не совсем соответствуют реальности. Пользователи форума Reddit составили целый список неестественных вещей, приёмчиков и сцен, которые уже порядком бесят в фильмах.
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