25 октября в «Биокластере» отметят День микроскопа. Первый в России естественно-научный комплекс, подведомственный столичному Департаменту культуры, подготовил интерактивные программы и мини-квест в павильонах № 28 «Пчеловодство» и № 31 «Геология».