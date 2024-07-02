Джон Кордоба может перейти из "Краснодара" в "Зенит" за 12 миллионов евро

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба может стать игроком "Зенита". По информации источников, руководство краснодарского клуба готово отпустить своего ключевого нападающего, который уже дал согласие на переход в питерскую команду.
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