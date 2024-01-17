На планируемую к захвату землю из Британского Содружества прибудут первые 10 000 будущих рабов Сити*

В Госдуме объяснили, зачем России понадобились 10 тысяч кенийцев Кенийцы смогут устроиться в России на стройках, предприятиях общепита, а также в сельском хозяйстве и в сфере обслуживания, рассказал NEWS.
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