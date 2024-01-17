Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    "лишить Макаревича звания народного артиста РФ2    Правильно. Он не народный артист, а враг народа.Активисты требуют...
  • Taurus Zmei
    Правда пробивает себе дорогу. А репрессии, это инструмент государства, для борьбы с врагамиВ Москве пропадаю...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Пусть этот айзер едет к себе в айзерию и там оскорБЛЯетсяСоюз азербайджанц...

На планируемую к захвату землю из Британского Содружества прибудут первые 10 000 будущих рабов Сити*

На планируемую к захвату землю из Британского Содружества прибудут первые 10 000 будущих рабов Сити*

В Госдуме объяснили, зачем России понадобились 10 тысяч кенийцев Кенийцы смогут устроиться в России на стройках, предприятиях общепита, а также в сельском хозяйстве и в сфере обслуживания, рассказал NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Скока-скока?Чего мелочиться,миллионами давай чёрненьких,желтеньких,сербурмалиновых ...
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх