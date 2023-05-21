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Клинтон: Победа Трампа на выборах в 2024 году положит конец Украине и демократии в США

Клинтон: Победа Трампа на выборах в 2024 году положит конец Украине и демократии в США

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая уступила Дональду Трампу на президентских выборах в 2016 году, заявила, что победа последнего на следующих выборах станет концом для Украины и для демократии в Штатах.

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