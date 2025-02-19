Депутат Василькова: песни формируют историческую память

Песни формируют историческую память и помогают укрепить нравственную защиту русского мира, заявила куратор проекта, направленного на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, "КиберЛюди", депутат Госдумы РФ Мария Василькова, комментируя премьеру клипа "Мы русские – с нами Бог" хора "Русский формат".