Депутат Василькова: песни формируют историческую память

Песни формируют историческую память и помогают укрепить нравственную защиту русского мира, заявила куратор проекта, направленного на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, "КиберЛюди", депутат Госдумы РФ Мария Василькова, комментируя премьеру клипа "Мы русские – с нами Бог" хора "Русский формат".
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