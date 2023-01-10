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В Приморье владелец боеприпаса, от которого погибли два ребенка, получил 4,5 года колонии

В Приморье владелец боеприпаса, от которого погибли два ребенка, получил 4,5 года колонии

В Приморье суд приговорил к 4,5 годам колонии мужчину, который незаконно хранил у себя боеприпас, на котором подорвались двое детей.

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