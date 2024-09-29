Роман Ротенберг посоветовал игрокам СКА чаще ходить в музеи и театры Петербурга

Чтобы проникаться культурной жизнью города Роман Ротенберг в рамках фестиваля «Друзья Петербурга» посетил концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, сообщает тренер СКА в своем телеграм-канале.
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