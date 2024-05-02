НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Комментатор «Селтикс» Майк Гормэн закончил карьеру в возрасте 76 лет

Комментатор «Селтикс» Майк Гормэн закончил карьеру в возрасте 76 лет

Гормэн провел 43 года, комментируя матчи «Селтикс». Финальная игра серии первого раунда, закончившаяся разгромной победой «Бостона» со счетом 118:84 (4-1), стала последней в его карьере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх